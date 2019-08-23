Экс-футболист "Зенита", болельщик "Спартака" Александр Панов после поражения красно-белых от "Браги" (0:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы подверг критике полузащитника Зелимхана Бакаева за слова о бывшем игроке москвичей Квинси Промесе.
В июле 2019-го Бакаев признался, что Промес не является потолком в развитии.
"Промес для него не потолок? Такие слова ему еще будут припоминать. Нужно все-таки и Промеса уважать. Он внес очень весомый вклад в победы "Спартака", в чемпионство. Квинси — очень добротный игрок. А вот слова Бакаева... Я бы на его месте сказал по-другому: "Промес для меня — это как раз потолок". То есть пример, к которому следует стремиться. Получится его превзойти — хорошо. Но говорить об этом Бакаеву в прессе не стоило. Если он будет играть лучше голландца, кто же против? Но пока что-то не получается", - цитирует Панова "СЭ".
Александр Панов: лучше бы Бакаев сказал: "Промес - для меня потолок"
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