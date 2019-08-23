Алексей Сутормин: решил, что переведу своему первому тренеру миллион рублей, просто в знак благодарности

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин рассказал, что решил финансово отблагодарить своего первого тренера, который верил в него и помогал.



Фото: РИА Новости

Школы и клубы, участвовавшие в подготовке Сутормина до 23 лет, лишились существенных компенсаций из-за схемы перехода игрока в "Зенит".



"Я попросил клуб помочь мне разобраться в ситуации. И сейчас решил перевести своему первому тренеру, Александру Ивановичу Грекову, деньги. Он уже не работает в Академии "Строгино", но это как раз тот человек, которому я очень многим обязан. Он верил в меня, помогал.



Я решил, что переведу ему миллион рублей, просто в знак благодарности. Ну и потому что я согласен с вами, ситуации по-разному складываются, и не всегда труд этих людей реально справедливо оплачивается", - цитирует Сутормина [leech=https://rsport.ria.ru/20190823/1557844545.html]РИА Новости[/leech.