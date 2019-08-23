Встреча призёров, круговорот Кругового и уставший "Спартак". Превью 7-го тура РПЛ

Свою первую победу команда Григоряна одержала ещё в 3-м туре над «Спартаком», потому быстро ушла со дна таблицы. Но это не значит, что «Тамбов» вдруг перестал быть главным претендентом на вылет – на это намекает и состав, и тренер, и отсутствие домашнего стадиона.
«Динамо» имеет всего на одно очко больше. Новички то ещё не приехали, то ещё не готовы, то ещё не сыгрались, но теперь настало время себя проявлять: клуб увеличил трансферные траты в десятки раз, а расположился всё равно на своём законном месте в «стыках» рядом с «Крыльями».
Замкнутый Круг и непобедимый «Зенит»
«Зенит» мог бы вернуть своего воспитанника Кругового за 50 тысяч рублей, не привлекая особого внимания – примерно на эту сумму Данил за свою карьеру и наиграл. Но гениальный Шамиль Газизов столкнул лбами «Зенит» с ЦСКА, выручил за парня, сыгравшего 9 матчей в РПЛ, около двух миллионов евро, да ещё и вернул его себе в аренду!
Так что в случае поражения «Зенит» может справедливо сетовать на финансы: один игрок ротации «Уфы» стоит как 3 тысячи Суторминых!
Правда, поражения петербуржцев ожидать вряд ли стоит: в 9 предыдущих личных встречах этого не случилось ни разу, вот уже 5 матчей подряд «Уфа» не может даже отобрать у «Зенита» очки. Ещё и Слай засобирался в ЦСКА. Да и бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым вряд ли захочет второй тур подряд злить боссов «Газпрома» и Сергея Семака, который пропустит матч против бывшей команды.
«Краснодар» против ещё одних виновников их бед
Аналитик «Зенита» Никита Васюхин рассказал, что в домашнем поражении от «Порту» «Краснодар» обвинил питерцев, переславших португальцам записи матчей и отказался от дальнейшего сотрудничества с сине-бело-голубыми. Но если пуститься в такие рассуждения, во всём виноват вообще «Локомотив»! Если бы не он, «Краснодару» не пришлось бы проходить лигочемпионскую квалификацию и терять Кабелла.
В клубе понимают, что впереди очень трудный отрезок: ключевой игрок, купленный на замену травмированному ключевому игроку, выбыл надолго сам, усилиться не позволяет финансовый fair-play. Так что гендиректор Хашиг в обращении болельщикам уже подстелил соломку, заявив и вынужденно более широком привлечении молодёжи.
Но пока с воспитанниками дела лучше у «Локомотива»: Миранчуки давно стали лидерами, теперь к ним подтянулись Жемалетдинов с Бариновым. В текущей таблице, как и в прошлом году, «Локо» и «Краснодар» расположились сразу за «Зенитом», но если команда Сёмина спокойно едет в подъём, то обескровленный и расстроенный «Краснодар» подходит к игре уставшим и явно не прогрессирующим. Прямая путёвка в ЛЧ – великое дело.
Что учудят судьи в матче ЦСКА – «Ахмат»?
Два предыдущих матча грозненцев против грандов завершились судейскими скандалами, та же участь постигла игру ЦСКА с «Сочи». Но Сергею Карасёву удалось отработать матч ЦСКА без вопросов, получится ли теперь у Василия Казарцева не вызвать недовольств после матча с участием чеченской команды?
Исторически для «армейцев» команда из Грозного – соперник удобный. Например, в последних 7 матчах одержано 6 «сухих» побед при одном поражении. Впрочем, раз на «ВЭБ Арене» устоял «Сочи», почему этого не сможет сделать, пусть и без Уциева, команда Рахимова, которая в меньшинстве отбилась от «Зенита»? Усиление в ЦСКА никак не подъедет, хотя дерби обнажило такую необходимость.
Без Бердыева и без скукоты
В прошлом сезоне противостояние «Ростова» и «Рубина» я бы рекомендовал к обязательному пропуску, но сейчас такой матч может, и в записи будет не лишним посмотреть (впрямую большинство всё равно включит игру «Спартака»).
Карпин и Шаронов заметно перестроили команды в интересную сторону, хотя по статистике «Рубина» этого не скажешь. Разница мячей 4:3 – самая куцая во всей РПЛ. Зато результат неплох: казанцы всего в одном балле позади от «Ростова», который вместе с «Зенитом» мог бы возглавить таблицу, но не справился с потерями Байрамяна и Ерёменко, а уже по ходу матча в Уфе – ещё и Попова, Зуева, Чистякова. От того, сколько игроков успеет восстановиться, во многом будет зависеть итог игры с «Рубином».
Удобный соперник «Спартака». И проблемный выезд для болельщиков
Красно-белые попросили лигу пойти клубу навстречу и перенести игру на 5 часов попозже, чтобы игроки получше восстановились после выезда в Португалию. А вот болельщикам «Спартака» навстречу никто не пошёл: многие уже купили обратные билеты на вечерний рейс, но во время отправки самолёта в Москву футбол только начнётся.
Вряд ли уставшему «Спартаку» сильно помогут лишние 5 часов для восстановления, скорее помощи стоит ждать от свежих Тиля и Ларссона, а также Умярова. Соперник тоже на руку гостям: в последних 13 личных встречах у спартаковцев 11 побед, а в текущем сезоне «Крылья» разрождаются только эпизодическими вспышками (ЦСКА в первом туре, «Урал» – в предыдущем) и в основном проигрывают.
Привет со дна
Вполне сопоставимые по прошлому сезону команды понесли кадровые потери летом, но «Арсенал» после вылета из Лиги Европы оперативно собрался и заработал уже 10 очков, в то время как «Оренбург» по-прежнему находится без побед. На 50 тысяч от продажи Сутормина, как понимаете, особо не закупишься. Фраза президента «Оренбурга» господина Кияева «Так уж договорились, что теперь делать», чую, прочно войдёт в мой лексикон в неловких ситуациях.
А вот «Арсенал» даже на этой неделе презентовал новичка: немец Бауэр не тот, который из «Рубина» уехал в АПЛ, зато здорово говорит по-русски. Победить в Туле «Оренбургу» будет очень тяжело, а куда деваться? Если руководство действительно настроено против Федотова, как писали зимой, то у тренера есть все шансы лишиться своего поста.
Притащит ли Заболотный Сочи к первой победе?
Голевая засуха настолько задолбала всех в «Сочи», что защитник Калугин от отчаяния забил в свои ворота в матче с «Оренбургом». А зря, нужно было до конца верить в Антона Заболотного. Легенда «Зенита» в первом же матче за новую команду заработал пенальти и снял с «Сочи» проклятие. Теперь пора затаскивать первую победу.
Тем более «Урал» в последних двух встречах пропускает охотно. 4 от «Локо» ещё бывает, но трёшка в домашнем матче с «Крыльями» – явный перебор. Парфёнову нужно срочно встряхнуть своих футболистов (Григорий Иванов в этом, если что, поможет). «Урал» называли домашней командой, но если и дома дела разладятся, то задача провести лучший сезон в истории клуба станет невыполнимой.
Фото: РПЛ, твиттер ФК "Уфа", Дарья Исаева / "СЭ", ФК "Спартак"