"Краснодар" - "Локомотив" Как завершится центральный матч тура?

Победой "Краснодара" Ничьей Победой "Локомотива"





Встреча призёров, круговорот Кругового и уставший "Спартак". Превью 7-го тура РПЛ

Перед 7 туром лидирующая тройка выстроилась ровно в том же порядке, что на финише прошлого чемпионата. Как изменится ситуация после встречи «Краснодара» и «Локомотива»?