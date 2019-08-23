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Себастьян Дриусси: удивлён не получению вызова в сборную. Был бы отличным партнёром Месси

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что был удивлён, что не получил вызов в сборную Аргентины.

"Я очень удивлён, что не получил вызов в сборную Аргентины. Я должен продолжать упорно трудиться, чтобы быть в определённый момент это случилось. Я был бы отличным партнёром для Месси", - цитирует Дриусси в своём твиттере La Oral Deportiva.

Напомним, Дриусси получил травму икроножной мышцы. Из-за повреждения 23-летний нападающий пропустил матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (0:0). Также аргентинец не поможет сине-бело-голубым в ближайшем матче с "Уфой".

"Чемпионат.сом"


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Теги: Дриусси Зенит
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