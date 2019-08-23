Гендиректор "Уфы" назвал задачи на сезон

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что задачей на сезон является попадание в десятку.— Нет. Все будет нормально. Думаю, молодые игроки продолжат прогрессировать, а ветераны им помогут.— Нам желательно в итоге оказаться в десятке. Отдаем себе отчет в том, на что мы реально способны. В голове, конечно, сидит то, что были шестыми. Но сейчас главное — обезопасить себя от потрясений.