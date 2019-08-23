Шамиль Газизов: "Уфе" не хотелось бы расставаться с Игбуном

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что клуб не хочет расставаться с нападающим Силвестром Игбуном.- Дивеев, Живоглядов, Круговой ушли. Но были ведь и еще предложения.- По Игбуну, но мы отказались. Не хотим оголять наши тылы.- По крайней мере нам бы не хотелось с ним расставаться. Но есть вещи, которые от нас не зависят. Мы все-таки люди, должны с пониманием относиться к тем или иным моментам. Иногда игроки просто устают от того, что долгое время находятся в одной команде. Такое тоже бывает. Теперь мы ждем одного игрока на вход.