Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что братьям Антону и Алексею Миранчукам можно попробовать свои силы за рубежом. По его словам, их трансфер может состояться в течение года.
"Соглашусь с тем, что сейчас парни — лидеры команды. Вся атака строится на двух этих игроках. Уверен, что, когда даже одного нет в составе, "Локомотив" создает гораздо меньше в атаке. Брату не хватает второго. Когда же они вдвоем, и в хорошей форме, то вся опасность исходит от них.
Случится ли их трансфер в ближайший год? Думаю, да. У них самих сидит в головах мечта уехать в Европу попробовать свои силы. Главное, держать свой уровень, не опускать планку, показать себя в Лиге чемпионов, в сборной. И предложения будут. Считаю, что им подходит все чемпионаты, кроме Англии. Но Испания больше всего", - цитирует Тарасова "СЭ".
Дмитрий Тарасов: Миранчукам подходят все чемпионаты, кроме Англии
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