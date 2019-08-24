Дмитрий Хохлов: выбрали такую тактику, что принесло результат

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата России против "Тамбова" (2:0).



"Что предопределило исход игры? Забитые голы. Если серьезно, то сыграли компактно, как договаривались. Нужны были зоны, чтобы быстрые игроки врывались туда. У нас есть футболисты, которые могут отдать пас.



Сыграли без элементов высокого прессинга. Выбрали такую тактику, что принесло результат", - сказал Хохлов.