» » Тренер "Зенита" Симутенков: мы не берегли силы перед "Спартаком"

Тренер "Зенита" Симутенков: мы не берегли силы перед "Спартаком"

Тренер "Зенита" Игорь Симутенков прокомментировал поражение "сине-бело-голубых" от "Уфы" (0:1)
Фото: ФК "Зенит"
- Можно сказать, что в преддверии матча против "Спартака" "Зенит" решил поберечь силы?

- Мы не берегли силы. Знали, что нас ожидает трудная игра. В Уфе ни одной команде в чемпионате легко не бывает, если посмотреть.

Эпизод на последних минутах? Тяжело со скамейки [было увидеть] зафиксировал, не зафиксировал...

- Причина поражения? "Зенит" сыграл ниже своих способностей, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Автор:
Теги: Зенит Уфа
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Александр Соболев: Аршавин, Торбинский и Акинфеев - три лучших российских футболиста 21-го века 1
Александр Самедов рассказал о желании перейти в европейский клуб в бытность игроком 1
Данила Емельянов: обыграть "Зенит", возможно, такое раз в жизни дается 1
Даниил Фомин: приезд Черчесова мотивировал меня
Сергей Семак: будем работать дальше, чтобы в следующей игре смотреться лучше 18
Каталин Карп: довольны, что наконец-то выиграли у "Зенита"
Дзюба вышел к уфимским болельщикам, несмотря на поражение (видео) 10
Питер Крауч раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам
Французский школьник изобразил Роналду в виде козла 6
Великолепный Фомин и новый кошмар Дзюбы. Оценки матча "Уфа"-"Зенит" 1
Вадим Евсеев: уйдёт ли Слай? Я уже ответил на ваш вопрос, он не готов. Будет готов - сыграет
"Ливерпуль" и "Арсенал" назвали составы
Тренер "Зенита" Симутенков: мы не берегли силы перед "Спартаком" 5
Уфа дождалась первой победы над «Зенитом»! Чемпион может потерять лидерство
"Манчестер Юнайтед" нашел потенциального сменщика для Де Хеа
"Уфа" одержала победу над "Зенитом" 126
Фрэнк Лэмпард прокомментировал повреждения Педро и Маунта
Первый тренер Сутормина: это точно не розыгрыш? Ничего себе, вот это новость! 4
"Краснодар" - "Локомотив": известны стартовые составы команд 7
Вирджил Ван Дейк: Фирмино - лучший из игроков, с кем играл в одной команде
"Интер" готов сделать предложение о покупке Милинковича-Савича
Тренер "Тоттенхэма" высказался о возможном трансфере Эриксена
Александр Самедов: в "Спартаке" нет той игры, что была у "Краснодара" Кононова 1
Юрген Клопп: у Обамеянга нет никаких реальных недостатков, кроме его модного стиля
"Челси" со счетом 3:2 обыграл "Норвич" 1
Дмитрий Хохлов: выбрали такую тактику, что принесло результат 4
"Ювентус" открыл первый публичный клубный отель в Италии
Томас Тухель: Неймар в хорошей форме, но пока его ситуация не ясна, он не может играть
Роман Бабаев: Если правонарушитель будет понимать, что он будет нести ответственность, будет эффект 3
Старый Жо лучше новых двух. Жоаозиньо и Филипп принесли «Динамо» победу над «Тамбовом»
Все новости