Тренер "Зенита" Симутенков: мы не берегли силы перед "Спартаком"

Тренер "Зенита" Игорь Симутенков прокомментировал поражение "сине-бело-голубых" от "Уфы" (0:1)

Фото: ФК "Зенит"

- Можно сказать, что в преддверии матча против "Спартака" "Зенит" решил поберечь силы?



- Мы не берегли силы. Знали, что нас ожидает трудная игра. В Уфе ни одной команде в чемпионате легко не бывает, если посмотреть.



Эпизод на последних минутах? Тяжело со скамейки [было увидеть] зафиксировал, не зафиксировал...



- Причина поражения? "Зенит" сыграл ниже своих способностей, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info