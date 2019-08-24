- Можно сказать, что в преддверии матча против "Спартака" "Зенит" решил поберечь силы?
- Мы не берегли силы. Знали, что нас ожидает трудная игра. В Уфе ни одной команде в чемпионате легко не бывает, если посмотреть.
Эпизод на последних минутах? Тяжело со скамейки [было увидеть] зафиксировал, не зафиксировал...
- Причина поражения? "Зенит" сыграл ниже своих способностей, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info
Тренер "Зенита" Симутенков: мы не берегли силы перед "Спартаком"
Тренер "Зенита" Игорь Симутенков прокомментировал поражение "сине-бело-голубых" от "Уфы" (0:1)
Фото: ФК "Зенит"
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