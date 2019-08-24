Великолепный Фомин и новый кошмар Дзюбы. Оценки матча "Уфа"-"Зенит"

Александр Беленов - 3,5. Больших спасений Беленову совершать не приходилось. Когда голкипер "Уфы" делал сэйвы, то это были ситуации с полетом мяча строго по вратарской позиции. Когда от Беленова требовались чудеса реакции, то он почему-то выступал наблюдателем того, как промахиваются зенитовские игроки. Зато, когда "Уфа" повела в счете, Беленов идеально работал в своей штрафной площадке, не дав ни разу защитникам усомниться. Финальный сэйв, хоть и не уверенный, был решающим событием добавленного времени.
Боян Йокич - 3,0 Александр Сухов - 3,5. Сухов, на замахе убирающий мяч под себя со смещением в центр, - это фирменный знак "Уфы" в атаках по правому флангу. По разнообразию финтов Александр, конечно, уступает своему соседу по позиции Емельянову. Зато Сухов сохраняет надежность, успевая быстро возвращаться в оборону. Йокич своим присутствием впереди не часто радовал уфимских болельщиков.
Александр Пуцко - 4,0. Йонуц Неделчару - 3,5. Джемал Табидзе - 4,0. По ахматовской методичке с евсеевскими комментариями играла тройка центральных защитников "Уфы". Матч прошлого тура в Питере показал, как можно сбить настройки Артема Дзюбы, доведя зенитовского форварда эмоциональных припадков в адрес арбитра, лишь бы не заострять внимания на своей слабой игре. После встречи в Уфе Вадим Евсеев заявил, что надежная игра против габаритных форвардов "Зенита" стала главной причиной победы. А значит, нападающего сборной России снова удалось наглухо закрыть.
Даниил Фомин - 4,5. Кэтэлин Карп - 3,5. Башкирские опорники, как лучшие тафгаи "Салавата Юлаева", сломали стройность питерских атак по центру. Только 2 удара из своей зоны прозевали Фомин с Карпом до перерыва (оздоевский, надо признать, был опасным). Но зачем-то во втором тайме за минуту оба словили по горчичнику, чем ограничили себя в злостии резкости, с которой они шли в отбор на чемпионов. Подключение Фомина к контратаке после углового у ворот Беленова поставило в тупик защиту "Зенита", а "Уфе" подарило историческую победу. Фомин даже с желтой карточкой не подпускал соперника к атаке в своей зоне.
Тепловая карта Даниила Фомина в матче против "Зенита"
Николай Гиоргобиани - 3,5. Данила Емельянов - 3,5. Парни - цвет и скорость уфимской атаки. Гиоргобиани, на большом уровне игравший лишь в "Чайке", мог забивать чемпиону в первой же атаке. А в раздевалку Емельянов должен был отправлять второй. Но молодость в решающий момент берет вверх над эмоциями и техникой, которые парней и подвели. Все-таки игры с фаворитом не только матча, но и чемпионата, должны проходить с уровнем КПД, близким к единице.
Андрей Козлов - б/о. Ловро Бизяк - 3,5. Оливье Тилль - 3,0. Павел Аликин - б/о. Вадим Евсеев заменил Козлова уже на 27-й минуте. Тогда показалось, что форвард ушел из-за травмы после столкновения со Смольникова. Но выяснилось, что это чисто тактическое решение. Тренерский штаб "Уфы" был не доволен частыми офсайдами Козлова. Видимо, с Филиппо Индзаги Вадим Валентинович никогда бы не сработался. Бизяк, испугавшись гнева коуча, на линии офсайда не дежурил, а поэтому часто проигрывал Ивановичу позиционно. Зато в нужный момент идеально покатил на гол Фомину. Тиллю входить в матч было тяжело, но он успел отметиться хорошими отборами и слабыми передачами вперед.
Андрей Лунёв - 3,5. Станислав Черчесов, который на трибунах "Нефтяника" смотрел матч, теперь поломает голову с помощниками, кого ставить в ворота сборной. Лунев выдал качественный перфоманс (за такие его и покупал "Зенит" из "Уфы"). Но винить Андрея в пропущенном голе невозможно. Фомин исполнил образцово-показательно в том моменте.
Дуглас Сантос - 3,5. Игорь Смольников - 3,0. А бразилец оказался в атаках немногим полезнее, чем Смольников. По количеству передач правый защитник "Зенита" вообще обошел коллегу, по качеству Сантос был острее и веселее. Смольников стал одним из виновников гола "Уфы", когда вовремя не выдвинулся на Бизяка, позволив тому сделать точный пас на Фомина.
Бранислав Иванович 3,0. Ярослав Ракицкий - 3,0. Центр обороны "Зенита" справлялся со своими основными задачами. Воздух выигрывался (5 успешных дуэлей у Ивановича, 7 - у Ракицкого), низом "Уфа" мимо них не пробегала. Но когда в контратаке хозяева забили, а "Зениту" требовалось успокоиться и отыграться, нервы сдали у самых опытных - у Ивановича и Ракицкого. Оба в самой концовке нарвались на желтые карточки, не добавив своей мощи в навале на штрафную "Уфы".
Вильмар Барриос - 3,0. Магомед Оздоев - 2,5. "Уфа" пробиралась к воротам Лунева по фланговым тропкам. Поэтому Барриосу особо не удавалось показывать свою фирменную хватку в отборах. Колумбийцу приходилось больше работать в подстраховках, уходить на край, а там начинались несвойственные для южноамериканцев проблемы - грубый брак в передачах. Перед перерывом Барриос подарил "Уфе" невероятный момент, который команда Вадима Евсеева сама себе создать не могла. Оздоев бросил свои оборонительные обязанности, когда еще в первом тайме словил горчичник. Все остальное время Магомед хотел проявить себя впереди. Счет - подтверждение, что этого сделать не удалось.
Эмилиано Ригони - 3,0. Александр Ерохин - 2,0. Травмы Дриусси и Малкома обрезали крылья "Зенита". Левое крыло, за которое отвечал Ерохин, уничтожено под самый корень. Минимальное количество касаний в команде, худшая точность передач - это все про Ерохина, по сути, никогда не игравшего вингера. Поэтому на его фоне Ригони смотрелся этаким живчиком, движком "Зенита". Однако качество взаимодействия аргентинца с партнерами было не намного выше ерохиноского.
? «Зенит» потерпел своё первое поражение в текущем чемпионате.#МАТЧПРЕМЬЕР #УфаЗенит pic.twitter.com/QRkKtcOpsN— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 24, 2019
Артём Дзюба - 2,5. Сердар Азмун - 2,0. До перерыва к игре Дзюбы вопросов было больше, чем приходит в 13 сектор игры "Что? Где? Когда?" Плотная опека уфимских защитников поставила нападающего в рамки, выйти из которых у него не получалось. Хотя однажды момент для Дзюбы создали, но он с близкого расстояния умудрился головой пробить в Беленова. После перерыва защитники "Уфы" не сбавили оборотов, продолжая пресекать все движения Дзюбы. Азмун вообще оставил дома всю точность. 5 раз иранец бил в сторону ворот "Уфы" и почти все в молоко. Статистика ударов "Зенита" в створ - это одна большая претензия к форвардам. И тут уже на судей не свалить.
Далер Кузяев - 2,5. Алексей Сутормин - б/о. Юрий Жирков - б/о. Поздновато тренерский штаб "Зенита" выпустил Кузяева. Хоть Далер плохо готов физически, смотрелся он лучше Ерохина. Сутормин опять себя показал никем. Он теперь попал в ситуацию, когда его может понять только Микелла Абрамова. Влиятельные люди захотели сделать тебя знаменитым и крутым, а получился мем. Замена Жиркова опоздала на целый тайм, как минимум.
Фото: официальный сайт "Уфы"