Великолепный Фомин и новый кошмар Дзюбы. Оценки матча "Уфа"-"Зенит"

Тепловая карта Даниила Фомина в матче против "Зенита"

Пока "Краснодар" терпит крах в Лиге чемпионов и теряет полузащитников, воспитанник "быков" останавливает чемпиона.Больших спасений Беленову совершать не приходилось. Когда голкипер "Уфы" делал сэйвы, то это были ситуации с полетом мяча строго по вратарской позиции. Когда от Беленова требовались чудеса реакции, то он почему-то выступал наблюдателем того, как промахиваются зенитовские игроки. Зато, когда "Уфа" повела в счете, Беленов идеально работал в своей штрафной площадке, не дав ни разу защитникам усомниться. Финальный сэйв, хоть и не уверенный, был решающим событием добавленного времени.Сухов, на замахе убирающий мяч под себя со смещением в центр, - это фирменный знак "Уфы" в атаках по правому флангу. По разнообразию финтов Александр, конечно, уступает своему соседу по позиции Емельянову. Зато Сухов сохраняет надежность, успевая быстро возвращаться в оборону. Йокич своим присутствием впереди не часто радовал уфимских болельщиков.По ахматовской методичке с евсеевскими комментариями играла тройка центральных защитников "Уфы". Матч прошлого тура в Питере показал, как можно сбить настройки Артема Дзюбы, доведя зенитовского форварда эмоциональных припадков в адрес арбитра, лишь бы не заострять внимания на своей слабой игре. После встречи в Уфе Вадим Евсеев заявил, что надежная игра против габаритных форвардов "Зенита" стала главной причиной победы. А значит, нападающего сборной России снова удалось наглухо закрыть.Башкирские опорники, как лучшие тафгаи "Салавата Юлаева", сломали стройность питерских атак по центру. Только 2 удара из своей зоны прозевали Фомин с Карпом до перерыва (оздоевский, надо признать, был опасным). Но зачем-то во втором тайме за минуту оба словили по горчичнику, чем ограничили себя в злостии резкости, с которой они шли в отбор на чемпионов. Подключение Фомина к контратаке после углового у ворот Беленова поставило в тупик защиту "Зенита", а "Уфе" подарило историческую победу. Фомин даже с желтой карточкой не подпускал соперника к атаке в своей зоне.Парни - цвет и скорость уфимской атаки. Гиоргобиани, на большом уровне игравший лишь в "Чайке", мог забивать чемпиону в первой же атаке. А в раздевалку Емельянов должен был отправлять второй. Но молодость в решающий момент берет вверх над эмоциями и техникой, которые парней и подвели. Все-таки игры с фаворитом не только матча, но и чемпионата, должны проходить с уровнем КПД, близким к единице.Вадим Евсеев заменил Козлова уже на 27-й минуте. Тогда показалось, что форвард ушел из-за травмы после столкновения со Смольникова. Но выяснилось, что это чисто тактическое решение. Тренерский штаб "Уфы" был не доволен частыми офсайдами Козлова. Видимо, с Филиппо Индзаги Вадим Валентинович никогда бы не сработался. Бизяк, испугавшись гнева коуча, на линии офсайда не дежурил, а поэтому часто проигрывал Ивановичу позиционно. Зато в нужный момент идеально покатил на гол Фомину. Тиллю входить в матч было тяжело, но он успел отметиться хорошими отборами и слабыми передачами вперед.Станислав Черчесов, который на трибунах "Нефтяника" смотрел матч, теперь поломает голову с помощниками, кого ставить в ворота сборной. Лунев выдал качественный перфоманс (за такие его и покупал "Зенит" из "Уфы"). Но винить Андрея в пропущенном голе невозможно. Фомин исполнил образцово-показательно в том моменте.А бразилец оказался в атаках немногим полезнее, чем Смольников. По количеству передач правый защитник "Зенита" вообще обошел коллегу, по качеству Сантос был острее и веселее. Смольников стал одним из виновников гола "Уфы", когда вовремя не выдвинулся на Бизяка, позволив тому сделать точный пас на Фомина.Центр обороны "Зенита" справлялся со своими основными задачами. Воздух выигрывался (5 успешных дуэлей у Ивановича, 7 - у Ракицкого), низом "Уфа" мимо них не пробегала. Но когда в контратаке хозяева забили, а "Зениту" требовалось успокоиться и отыграться, нервы сдали у самых опытных - у Ивановича и Ракицкого. Оба в самой концовке нарвались на желтые карточки, не добавив своей мощи в навале на штрафную "Уфы"."Уфа" пробиралась к воротам Лунева по фланговым тропкам. Поэтому Барриосу особо не удавалось показывать свою фирменную хватку в отборах. Колумбийцу приходилось больше работать в подстраховках, уходить на край, а там начинались несвойственные для южноамериканцев проблемы - грубый брак в передачах. Перед перерывом Барриос подарил "Уфе" невероятный момент, который команда Вадима Евсеева сама себе создать не могла. Оздоев бросил свои оборонительные обязанности, когда еще в первом тайме словил горчичник. Все остальное время Магомед хотел проявить себя впереди. Счет - подтверждение, что этого сделать не удалось.Травмы Дриусси и Малкома обрезали крылья "Зенита". Левое крыло, за которое отвечал Ерохин, уничтожено под самый корень. Минимальное количество касаний в команде, худшая точность передач - это все про Ерохина, по сути, никогда не игравшего вингера. Поэтому на его фоне Ригони смотрелся этаким живчиком, движком "Зенита". Однако качество взаимодействия аргентинца с партнерами было не намного выше ерохиноского.До перерыва к игре Дзюбы вопросов было больше, чем приходит в 13 сектор игры "Что? Где? Когда?" Плотная опека уфимских защитников поставила нападающего в рамки, выйти из которых у него не получалось. Хотя однажды момент для Дзюбы создали, но он с близкого расстояния умудрился головой пробить в Беленова. После перерыва защитники "Уфы" не сбавили оборотов, продолжая пресекать все движения Дзюбы. Азмун вообще оставил дома всю точность. 5 раз иранец бил в сторону ворот "Уфы" и почти все в молоко. Статистика ударов "Зенита" в створ - это одна большая претензия к форвардам. И тут уже на судей не свалить.Поздновато тренерский штаб "Зенита" выпустил Кузяева. Хоть Далер плохо готов физически, смотрелся он лучше Ерохина. Сутормин опять себя показал никем. Он теперь попал в ситуацию, когда его может понять только Микелла Абрамова. Влиятельные люди захотели сделать тебя знаменитым и крутым, а получился мем. Замена Жиркова опоздала на целый тайм, как минимум.