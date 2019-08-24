Экс-игрок "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал, что помешало ему уехать в европейский клуб на пике карьеры.
"Стоило ли уехать в европейский клуб в 25 лет? Надо было, надо. Но тогда слишком все хорошо было в России. И команды, и заработок.
Реально ли было договориться с агентом и провернуть все это дело? Нет, не реально. Да и ни агенту, ни мне это было не нужно. Даже не задумывались мы о Европе, настолько все хорошо было под боком. Вряд ли бы кто-то захотел уехать из того «Динамо». Мне 26 лет, рядом Воронин, Кураньи, Кокорин…", - цитирует Самедова "РИА Новости".
Александр Самедов рассказал о желании перейти в европейский клуб в бытность игроком
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