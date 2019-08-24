Бывший полузащитник "Зенита", а в настоящее время главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал первое поражение сине-бело-голубых в сезоне.
"Это футбол, всякое бывает, без поражений не бывает побед. В чемпионате 30 матчей, поэтому впереди еще все возможно.
Неприятная история, но надо забивать и ехать дальше, еще много матчей. Все будет, "Уфа" — молодцы, теперь нужно двигаться дальше. Каждый новый матч — это новая история", - цитирует Радимова Sport24.ru.
Владислав Радимов - о проигрыше "Зенита" в Уфе: без поражений не бывает побед
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте