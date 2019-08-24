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Юнес Намли: после провала с "Олимпиакосом" мы сегодня показали бойцовские качества и дух

Атакующий полузащитник "Краснодара" Юнес Намли прокомментировал ничейный результат в матче против "Локомотива".

– Ваши впечатления об этой сложной игре, в которой не удалось победить?
– Я считаю, несмотря на результат, мы все равно сегодня хорошо поработали. Мы хорошо играли. Сопернику повезло в самом начале игры забить быстрый гол. Когда мы отыграли этот мяч, то уже контролировали ход игры. Особенно – в конце второго тайма, я считаю, у нас было подавляющее преимущество. Нужно было использовать наши голевые моменты, но кроме этого мы сыграли хорошо.

– Чем было вызвано ваше непопадание в стартовый состав?
– Я думаю, у нас хороший состав с множеством качественных игроков в нём. Поскольку мы играем много игр, то тренер выбирает какие игроки начинают игру, а кто выходит на замену. Я же, когда выхожу на замену, стараюсь приносить пользу команде. Я считаю, что сегодня достаточно неплохо отыграл, как и вся команда. У меня даже был практически голевой момент, комбинация с Игнатьевым. Я плохо обработал мяч, а так мог и забить.

После той провальной игры с "Олимпиакосом" мы должны были показать, что играем на хорошем уровне. Показать дух и бойцовские качества. Это команда и продемонстрировала сегодня.

– Вы сказали про игру в Греции. Что там случилось с "Краснодаром"?
– Ну, в этом матче мы совершили слишком много ошибок. В разных компонентах. Это все наложилось друг на друга. Мы принимали неправильные решения, отдали мяч под контроль соперника. Наши потери, проигранные единоборства – все это привело к негативному результату. В принципе, такое происходит в футболе, не стоит отчаиваться. Футбол – это непредсказуемая игра. Можно вспомнить игру "Барселоны" и "Ливерпуля" в минувшем розыгрыше Лиги Чемпионов, как пример. Для нас будет важно продемонстрировать бойцовский дух и наши лучшие качества в следующей игре.

– То есть, команда уже отошла от горечи поражения?
– Мы были безусловно расстроены той игрой в Греции, что мы проиграли. Тому есть объяснение или причины: у нас очень тяжелый график. Опять же, мы все профессионалы. Нам нужно принять плохой результат и идти дальше. Мы играем каждый новый матч с мыслью, что он очень важен. Надо не унывать и отчаиваться. Сегодня мы, наверное, продемонстрировали в игре с сильным соперником, который борется за чемпионство и играет в еврокубках, наши силу и характер. Наверное, мы заслуживали сегодня победы.

– А силы-то остались на ответный матч с греками?
– У нас есть резервы, что мы обязательно используем в ответной игре. Такой тяжелый график – это тяжело. Но мы играем так несколько недель, поэтому привыкаем все лучше и лучше. Мне достаточно непривычно так играть. В Голландии у нас не было столько игр подряд, мне непривычно так часто выступать. Но даже в таких условиях мы, как профессионалы, должны показывать лучший футбол.

Результат первого неудачного матча не должен довлеть над нами. Когда мы выйдем на поле через несколько дней, мы не будем думать о результате первой игры. Мы просто оставим все силы на поле.

– Привыкли ли вы, атакующий полузащитник, видеть себя на фланге?
– Мое привычное место – это атакующий полузащитник. Я всегда счастлив, когда тренер меня ставит на эту позицию. Но просто тренер решает, где я играю. В предыдущих играх тренер видел меня на флангах атаки, так что я готов играть там и там. Я готов приносить пользу команде на любой позиции. Сегодня был особенный день, ощущаю, что отыграл неплохо. Недоволен, что не забил, не воспользовался в конце матча моментом, который у меня был.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Намли Краснодар Локомотив
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