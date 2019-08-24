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Тимур Гурцкая: найти Тиля "Спартаку" помог Слуцкий. В клубе такого футболиста не знали

Агент Тимур Гурцкая заявил, что трансфер голландского полузащитника Гуса Тиля из АЗ в "Спартак" был бы невозможен без помощи главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого.

Красно-белые приобрели 21-летнего голландца у АЗ в августе. По данным СМИ, сумма трансфера составила порядка 18 млн евро. Примечательно, что сам Слуцкий назвал Тиля "мечтой для любого тренера".

"Я знаю, как нашли Тиля. Болельщики "Спартака" должны сказать спасибо Слуцкому за Тиля. Именно Леонид Викторович помог. Когда хотели брать из ПСВ Перейру, каким-то образом слухи об этом дошли до Слуцкого. Он у нас главный знаток голландского футбола, большой и уважаемый тренер. У него спросили мнение. Он сказал, что Перейра ему не нравится. Сказал, что ему будет тяжело в России, он плохо обороняется. И сказал, что растет отличный парень в АЗ, который может стать звездой. У него спросили, кто именно. Слуцкий ответил, что Тиль. Уверен, что в "Спартаке" не знали этого футболиста.

В "Спартаке" нет такого уровня селекционной службы, чтобы они знали Тиля. Поэтому сейчас все эти скауты ищут работу. Если бы они нашли Тиля, то им бы выдали премию, а не уволили", — сказал Гурцкая в эфире передачи "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

Sport24.ru


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Теги: Гурцкая Тиль Слуцкий Спартак
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