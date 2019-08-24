"Рубин" поздравил Бердыева с 67 летием

Казанский "Рубин" в своём твиттере поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Курбана Бердыева. Сегодня ему исполнилось 67 лет.

Бердыев работал в Казани с 2001 по 2013 годы, в затем — с 2017-го по 2019 год. Он не только вывел команду в высший дивизион, но и дважды приводил "Рубин" к победе в чемпионате России. Также в его активе Кубок страны и два Суперкубка. В 2009 году российский футбольный союз признал его лучшим тренером страны.