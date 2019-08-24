Магнуссон: "Ахмат" очень организованная команда

Защитник "ЦСКА" Хердур Магнуссон — о матче с "Ахматом" в рамках седьмого тура чемпионата России.

В России с любым соперником тяжело, — цитирует футболиста официальный Twitter клуба. — Почему-то для нас это часто ощущается именно с "Ахматом". Очень организованная команда, в игре которой видна тренерская рука. У них очень быстрые вингеры и хороший нападающий. Наилучшее оружие против таких оппонентов — забить гол.