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Денис Глушаков испытывает дискомфорт в задней мышце бедра

Пресс-служба грозненского "Ахмата" прокомментировала отсутствие в составе полузащитника Дениса Глушакова на выездной матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

"У Глушакова мышечный дискомфорт в задней мышце бедра. Решили не рисковать, но ничего серьёзного, через пару дней вернётся к тренировкам", - цитирует пресс-службу "Ахмата" "Чемпионат".


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Теги: Глушаков Ахмат
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