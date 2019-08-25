Пресс-служба грозненского "Ахмата" прокомментировала отсутствие в составе полузащитника Дениса Глушакова на выездной матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
"У Глушакова мышечный дискомфорт в задней мышце бедра. Решили не рисковать, но ничего серьёзного, через пару дней вернётся к тренировкам", - цитирует пресс-службу "Ахмата" "Чемпионат".
Денис Глушаков испытывает дискомфорт в задней мышце бедра
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