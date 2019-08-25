Корреспондента "Матч ТВ" дважды облили в прямом эфире Корреспондент телеканала "Матч ТВ" Евгений Евневич выбрал неудачное время для репортажа перед встречей 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — "Ахмат". Фото: Матч ТВ Система полива газона начала работать во время прямого эфира и два раза сильно облила журналиста. Несмотря на это, он продолжил рассказывать о предстоящем матче.Коллега Евневич только что выиграл ТЭФИ pic.twitter.com/dojDB1o3Uu— Kazansky Den (@kazanskyden79) August 25, 2019 "Чемпионат.сом" Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball» Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте Сегодня, 16:33 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Нашли ошибку в статье? Напечатать (5) 80 1 2 3 4 5