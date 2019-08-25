Корреспондента "Матч ТВ" дважды облили в прямом эфире

Фото: Матч ТВ

Коллега Евневич только что выиграл ТЭФИ pic.twitter.com/dojDB1o3Uu — Kazansky Den (@kazanskyden79) August 25, 2019

Система полива газона начала работать во время прямого эфира и два раза сильно облила журналиста. Несмотря на это, он продолжил рассказывать о предстоящем матче.