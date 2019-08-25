Полузащитник "Бетиса" Кристиан Тельо этим летом имел предложение не только от "Краснодара", но и от "Спартака", утверждает Onda Cero.
Ранее агент 28-летнего испанца заявил, что Тельо этим летом не перейдет в Краснодар, однако не исключил, что стороны вернутся к переговорам зимой. По информации Onda Cero, Тельо также отклонил предложение "Спартака", поскольку доволен своей ситуацией в "Бетисе". Кроме того, Тельо отказал одному из турецких клубов, предлагавшему игроку большие деньги.
Контракт испанца с "Бетисом" рассчитан до лета 2022 года.
Sport24.ru
Полузащитник "Бетиса" Тельо отказал не только "Краснодару", но и "Спартаку"
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