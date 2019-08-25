Стали известны стартовые составы "Крыльев" и "Спартака" на матч 7-го тура чемпионата России.
"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Д. Комбаров, Чернов, Карпов, Кабутов, Мяйлович, Антон, Гынсарь, Канунников, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Смирнов, Голенков, Радонич.
"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов, Зобнин, Умяров, Шюррле, Тиль, Ларссон.
Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Кутепов, Ананаидзе, Ташаев, Гулиев, З. Бакаев, Мельгарехо, С. Бакаев, Игнатов, Мелкадзе.
"Крылья Советов" и "Спартак" назвали составы на матч 7-го тура
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