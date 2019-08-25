Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча 7-го тура чемпионата России с "Ахматом".
"Рады победе, учитывая что давно не выигрывали в недельном цикле. Победили при хорошем движении, игре. Забиваем гол и пытаемся сохранить результат, а не развивать. Делать этого не стоит, но мы продолжаем расти: сегодня было в какой-то мере лучше. Пошли в атаку, забили второй гол. Потом стали действовать спокойнее. Игра раскрылась, мы имели еще моменты. Исходя из этих моментов победа заслуженна.
Ложка дегтя — травмы, которые мы получаем. Вот почему не можем усилить игру во втором тайме. Когда в первом делаешь вынужденную замену которую игру, не хватает одного футболиста, кто мог бы освежить игру. Людей мало. Но наш малочисленный отряд движется вперед.
Бийол прописался в качестве центрфорварда? Сигурдссон форвардом начинал с "Сочи", получил травму. Со «Спартаком» выпускали на это место быстрого Ефремова. С "Ахматом" могли сыграть Бийол и Такума, остановились на Яке. Он проходит адаптацию, ему лишь 20 лет, еще адаптируется к лиге. Работает с мячом не так, как хотелось бы. Поэтому играет с Чаловым в атаке", - цитирует Гончаренко Sport24.ru.
Виктор Гончаренко: из-за травм ЦСКА не может усилить игру во втором тайме
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте