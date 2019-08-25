Владимир Пономарев: Марио Фернандес действует как крайний нападающий

- ЦСКА показал очень добротную игру, - отметил Пономарев. - Уже стабилизировался у команды состав, и в обороне они уже стали друг друга понимать, а полузащита у нас всегда была нормальной. В общем, хорошо сыгрались. В принципе в этом матче все ребята здорово сработали и четко выполнили свои функциональные обязанности - так что в этой крупной победе ничего удивительного нет.
- Можно, наверное, сказать что и «Ахмат» не в лучшей форме подошел к этой игре?..
- Да, можно сказать, что соперник был в разобранном состоянии. Мне не нравилось, как они играют с самого начала сезона. С «Зенитом» же они, оставшись в меньшинстве, напротив, неплохо сыграли. Но в принципе ничего интересного у них нет. А ЦСКА стабилизировал игру и пошел вперед, и здесь у них уже никаких проблем не возникало. То, что Марио забил гол, это абсолютно нормально. Потому что он подключается к атакам. Порой он как крайний нападающий действует. Чалов? Редкий гол, конечно, по своим кондициям. Но бывают порой такие мячи. Но здесь, конечно, и вратарь зевнул. Ну а третий мяч, разыграли, как по нотам.
- Фернандес успевал не только в атаке, но и непосредственными обязанностями тоже занимался, а однажды даже спас свою команду от гола.
- Да, он в обороне тоже иногда участвует. Но в принципе там втроем ребята справляются. А то, что Марио оказался в нужном месте в нужное время - это очень хорошо. У него вообще хорошее чутье. Претензий к нему никаких нет. Но больше всего он выполняет функции атакующего полузащитника. А то, что практически вынес мяч из пустых ворот, то так порой бывает. Он быстро прочувствовал и проанализировал ситуацию.
- Можно сказать, что сейчас ЦСКА реабилитировался за поражение от «Спартака» и ничью с «Сочи»?
- Да, конечно. Я ведь говорю, что уже состав стабилизировался, и ребята стали понимать друг друга. Так что эта игра вселяет уверенность. Сейчас перед паузой в чемпионате надо хорошо сыграть с «Арсеналом» - он сейчас не очень здорово выглядит. И если этот накал в игре, это желание целиком и полностью побеждать сохранятся, мы можем рассчитывать на хорошее место. Сейчас многие потеряли очки. Тот же «Зенит» проиграл. Как это можно было проиграть в Уфе? Не понимаю. Конечно, Семака не было на скамейке. Может быть, это повлияло?.. Но, в общем, ЦСКА подобрался к лидерам. Так что сейчас нам самое главное - самим не терять очки.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Владимир Пономарев: Марио Фернандес действует как крайний нападающий
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал крупную победу «армейцев» над «Ахматом» (3:0) в 7-м туре чемпионата России.
cskanews.ru
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