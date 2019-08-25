Неоднозначный Ларссон, умница Тиль и старательный Шюррле: оценки за матч «Крылья Советов» — «Спартак»

«Спартак» сравнялся с лидерами, одержав волевую победу в Самаре. Rusfootball.info разбирает индивидуальные действия игроков.

Фото - "твиттер" "Спартака"

На этот раз исход поединка решили новички – Джордан Ларссон и Гус Тиль. Но москвичи так и не сумели обойтись без помощи Зелимхана Бакаева, который вышел на поле во втором тайме. У «Крыльев Советов» очередной мяч забил Александр Соболев, который явно перерастает самарский клуб.Голкипер «Крыльев Советов» провёл неплохой матч, «Спартак» нанёс 9 ударов в створ, лишь два из них закончились голами. Но если в первом случае спасти свою команду у Рыжикова шансов не было, то во втором голе Сергей вполне мог дотянуться до мяча.Чернов стал лидером по количеству выносов мяча (9), но в эпизоде со вторым голом действовал не слишком удачно и не смог остановить решающий удар.Карпов из всех защитников «Крыльев Советов» был наименее заметен, хотя в нескольких случаях и действовал здорово на перехвате.Ветеран «Крыльев Советов» провёл на поле все 90 минут, редко подключался, но периодически всё же оказывался у чужой штрафной. 17 передач – довольно скромный показатель, но зато точность составила 70,6%.Из-за травмы Комбаров покинул поле уже на 15-й минуте встречи.Кабутов за всю игру отдал лишь 11 передач. В плане созидания он явно провалился, но зато активно помогал при игре в обороне.Гынсарь был практически незаметен, хоть и отдал 22 передачи (один из лучших показателей среди полузащитников). Замена на 61-й минуте стала логичным развитием событий.Антон явно не справился с функциями, которые были на него возложены. Связать оборону и атаку «Крыльям» не удалось, а точность передач менее 60% является наглядным показателем посредственной игры.Мияйлович сделал 32 передачи, более 81% из них дошли до адресата. В то же время сербский опорник здорово работал в обороне, совершив 4 отбора.В активе Канунникова – классный ассист на Соболева. После такой передачи нужно было обязательно забивать. В остальном Максиму приходилось тратить много сил на оборону, что сказалось на его эффективности.Соболев здорово помучил соперника и сумел забить. Гол получился классным, форвард продавил Айртона и сделал всё правильно. Только вот в остальном Соболев себя практически не проявил.Полуяхтов здорово начал результативную атаку своей команды. Именно он исхитрился вывести на оперативный простор Канунникова, который затем ассистировал Соболеву.Деян Радоньич и Егор Голенков – без оценок.«Крылья» нанесли всего четыре удара в створ, но Максименко как минимум дважды выручил свою команду в решающие моменты.Жиго на этот раз не удалось отличиться, но зато он качественно действовал в обороне. 8 выносов – достойный результат.Джикия сегодня был заметен меньше, чем обычно. Более того, капитан «Спартака» вполне мог увидеть перед собой красную карточку после регулярных нарушений правил. Основания у арбитра были.Рассказов провёл хороший матч, регулярно подключался к атакам, предлагал себя, отдал три ключевые передачи, выполнил в общей сложности 47 передач с точностью 81%.Двоякий матч в исполнении Айртона. Именно он не сдержал Соболева в эпизоде с голом, но как же хорош бразилец был в атаке! 58 передач с точностью 89,7%! Просто космос! Также Айртон сделал несколько ключевых передач и отлично работал в обороне (не считая того самого результативного момента Самары).Мирзов традиционно охотно шёл в обводку, но вновь плохо понимал партнёров. Периодически вингер получал пространство, но так и не использовал свои шансы. Вполне он мог и забить, но из классной позиции попал в голкипера.Пожалуй, Тиль был лучшим игроком в этом матче, что и подтверждают статистические показатели передач, ударов и т.п. И, конечно, Тиль – автор гола, который принёс «Спартаку» три очка.Шюррле был очень активен, нанёс 8 ударов по воротам, но в плане КПД было не очень хорошо. Многочисленные удары так и не стали результативными.Зобнин провёл прекрасный матч, здорово открывался за спины защитников «Крыльев», отлично обострял, да ещё и проделал колоссальную работу в обороне.В похожем ключе действовал и Умяров, который играл зрело не по годам. Может, не хватило немного точности в передачах в финальной трети поля.Джордан действовал не слишком удачно в первом тайме, несколько раз обрезал свою команду, но затем прибавил и даже забил дебютный мяч за «Спартак».Выход Бакаева преобразил игру «Спартака». Именно Зелимхан положил начало атаке, которая принесла москвичам победу. За полчаса игры Бакаев сделал то, что и ждут от лидера, каким он становится.Аяз Гулиев, Солтмурад Бакаев – без оценки.Фото - пресс-служба "Спартака"