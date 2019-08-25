Миодраг Божович: проигрывали центр поля, тяжело было зацепиться впереди, трудно говорить о какой-то игре

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после поражения от "Спартака" признал, что противник был сильнее, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



Фото: ФК "Крылья Советов"

- У "Спартака" была инициатива, мы пытались сделать что-то на контратаках. Забили очень красивый гол, но больше у нас ничего не было. К сожалению, повторяется как всегда: пропустили один необязательный, потом второй со своих ошибок. Заслужили очко, потому что сражались и бились, к игрокам претензий по этому нет.



Играть так низко мы не хотели, но "Спартак" лучше владел мячом и подвинул к своим воротам.



- Когда "Спартак" придвинул "Крылья" к своим воротам, вы поменяли центрального полузащитника на нападающего. В чём был замысел? Не каждый тренер решился бы на такое.



- Хотели выиграть. Я думал, что Радонич с Соболевым нагрузят Джикию и Жиго, что они будут цепляться за длинные передачи. К сожалению, в паре случаев не хватило последнего паса. При счёте 1:1 был хороший момент, но что делать, не забили.



- "Крылья" объективно способны играть только "вторым номером"?



- С "Ростовом" мы контролировали во втором тайме мяч - 61% на 39%. С "Уфой" тоже. Но сегодня противник не позволял нам это делать. Нам не хватало Гацкана. Проигрывали центр поля, трудно было зацепиться за мяч впереди, очень трудно было говорить о какой-то игре.



Нужно ли "Крыльям" усиление? Даже Гвардиола сказал бы да. Попытаемся, но это будет очень сложно.



- Видите ли вы параллели между играми со "Спартаком" и "Локомотивом", где "Крылья" тоже пропустили на последних минутах?



- Нет, с "Локомотивом" мы намного лучше играли второй тайм. "Спартак" был лучше сегодня.



- Заслуживал ли Джикия второй жёлтой?



- Надо посмотреть момент. Я много раз что-то говорил о судействе, а потом смотрел видео и понимал, что был неправ. Это на судейский взгляд. Хорошо, что Москалёва нет.