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Миодраг Божович: проигрывали центр поля, тяжело было зацепиться впереди, трудно говорить о какой-то игре

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после поражения от "Спартака" признал, что противник был сильнее, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- У "Спартака" была инициатива, мы пытались сделать что-то на контратаках. Забили очень красивый гол, но больше у нас ничего не было. К сожалению, повторяется как всегда: пропустили один необязательный, потом второй со своих ошибок. Заслужили очко, потому что сражались и бились, к игрокам претензий по этому нет.

Играть так низко мы не хотели, но "Спартак" лучше владел мячом и подвинул к своим воротам.

- Когда "Спартак" придвинул "Крылья" к своим воротам, вы поменяли центрального полузащитника на нападающего. В чём был замысел? Не каждый тренер решился бы на такое.

- Хотели выиграть. Я думал, что Радонич с Соболевым нагрузят Джикию и Жиго, что они будут цепляться за длинные передачи. К сожалению, в паре случаев не хватило последнего паса. При счёте 1:1 был хороший момент, но что делать, не забили.

- "Крылья" объективно способны играть только "вторым номером"?

- С "Ростовом" мы контролировали во втором тайме мяч - 61% на 39%. С "Уфой" тоже. Но сегодня противник не позволял нам это делать. Нам не хватало Гацкана. Проигрывали центр поля, трудно было зацепиться за мяч впереди, очень трудно было говорить о какой-то игре.

Нужно ли "Крыльям" усиление? Даже Гвардиола сказал бы да. Попытаемся, но это будет очень сложно.

- Видите ли вы параллели между играми со "Спартаком" и "Локомотивом", где "Крылья" тоже пропустили на последних минутах?

- Нет, с "Локомотивом" мы намного лучше играли второй тайм. "Спартак" был лучше сегодня.

- Заслуживал ли Джикия второй жёлтой?

- Надо посмотреть момент. Я много раз что-то говорил о судействе, а потом смотрел видео и понимал, что был неправ. Это на судейский взгляд. Хорошо, что Москалёва нет.


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Теги: Божович Крылья Советов Спартак
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