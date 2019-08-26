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Даниил Лесовой: когда поехал с "Зенитом" на сбор, мне это казалось настоящим космосом

Полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Лесовой рассказал о своей карьере.

— Года три жили в Праге, затем переехали на Украину. Мама и сейчас живет в Киеве, а младший брат Филипп учится ресторанному бизнесу в Испании. Пару лет он тоже занимался в динамовской академии, но оставил футбол.

— Сложно было поступить в академию киевлян?

— В шестилетнем возрасте предъявляются базовые требования — десять раз пробить по воротам, быстро бежать и так далее. Тренеры смотрят еще и на желание ребенка. Потом каждый год кого-то отсеивали с первого набора, до выпускного возраста дошли только я и еще один парень.

— В "Зенит" вас позвали в конце 2015 года.

— На просмотр поехал после долгой паузы из-за "крестов". Думал, а что мне терять? Две-три недели тренировался с "Зенитом-2" и молодежкой. Их тогда возглавляли Радимов и Симутенков соответственно. Наверное, разглядели во мне потенциал. Но сразу заявить меня не могли, тянулась бюрократическая волокита с документами. Оформил российский паспорт. Когда зимой поехал с первой командой на сбор, мне это казалось настоящим космосом. В 18 лет из дубля киевского "Динамо" попал на сбор "Зенита"! Понятно, что где-то недотягивал, но выходил в спаррингах неплохо, Мирча Луческу взял на второй сбор. А затем было уже не до экспериментов, перед матчами плей-офф Лиги Европы с "Андерлехтом" на молодых не рассчитывали. Так я оказался в "Зените-2".

— В общей сложности провели полтора сезона в "Зените-2".

— Летом 2017 года петербуржцев возгласил Роберто Манчини, я должен был лететь на сбор, но получил травму голеностопа. Несколько раз тренировался с основой — и все. ФНЛ я перерос, стал искать варианты — за границей или в РПЛ. И очень рад, что получилось с арендой в "Арсенале".

— Кто пригласил в тульскую команду?

— Олег Георгиевич Кононов, в тот момент главный тренер "Арсенала". Отработал сборы, мной остались довольны.

ФК "Арсенал"


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Теги: Лесовой Зенит
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