Как сообщает "Чемпионат.сом", итальянский клуб уговаривает Симеоне принять предложение московского клуба.
Напомним, ранее 24-летний форвард отказался от возможного переезда в Россию, несмотря на то что "Динамо" предлагало ему более выгодный контракт, нежели у него сейчас в "Фиорентине".
СМИ: "Фиорентина" уговаривает Симеоне перейти в "Динамо"
"Динамо" улучшило предложение для нападающего Джованни Симеоне, который недавно отклонил первый запрос клуба.
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
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