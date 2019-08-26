В сезоне 2018/19 Жоау Мариу провел за "Интер" 20 матчей в серии А, забив один гол и отдав две результативные передачи. Игрок также регулярно вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей.
Transfermarkt оценивает футболиста в 18 млн евро.
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Жоау Мариу может продолжить карьеру в России
"Локомотив" и "Динамо" проводят переговоры с агентом 26-летнего полузащитника "Интера" Жоау Мариу.
Фото: InterMilano
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