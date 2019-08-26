Жоау Мариу может продолжить карьеру в России

"Локомотив" и "Динамо" проводят переговоры с агентом 26-летнего полузащитника "Интера" Жоау Мариу.



Фото: InterMilano

В сезоне 2018/19 Жоау Мариу провел за "Интер" 20 матчей в серии А, забив один гол и отдав две результативные передачи. Игрок также регулярно вызывается в сборную Португалии, за которую провел 40 матчей.Transfermarkt оценивает футболиста в 18 млн евро.