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"Урал" - "Сочи": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ "Урал" - "Сочи".

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Чистяков, Фидлер, Магомадов, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Ильин, Юсупов.

"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Маргасов, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Лагатор, Нобоа, Заболотный.

Запасные: Фролов, Заболотный, Калугин, Шакуро, Померко, Мостовой, Бахтияров, Карапетян.


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Теги: Урал Сочи
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