Стали известны стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ "Урал" - "Сочи".
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Панюков.
Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Чистяков, Фидлер, Магомадов, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Ильин, Юсупов.
"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Маргасов, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Лагатор, Нобоа, Заболотный.
Запасные: Фролов, Заболотный, Калугин, Шакуро, Померко, Мостовой, Бахтияров, Карапетян.
"Урал" - "Сочи": стали известны стартовые составы
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