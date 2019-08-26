Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что подарил нападающему "Зенита" и капитану национальной команды Артему Дзюбе на день рождения.
"Я ему ничего не подарил, кроме вызова. А так СМС отправил, поздравил. Это наша обычная традиция", - сказал тренер.
Также Черчесов ответил на вопрос о том, станет лм матч с Шотландией для Дзюбы дополнительной мотивацией с учетом желания однажды попробовать свои силы в Англии?
"Это будет его мотивационным личным моментом. У нас он капитан команды, и личное уходит в сторону", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Станислав Черчесов: ничего кроме вызова в сборную Дзюбе на день рождения не подарил
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