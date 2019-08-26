Виктория Лопырева посетила игру турецкого топ-клуба: в Турции у меня огромное количество фанатов

Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева посетила матч 2-го тура турецкой Суперлиги между "Галатасараем" и "Коньяспором" (1:1), который состоялся 25 августа в Стамбуле. Фотомодель отметила, что турецкий гранд давно ее приглашал.



Фото: "Спорт день за днем"





У меня добрые и приятельские отношения с клубом, болельщики "Галатасарая" постоянно просили приехать на матч, руководство клуба тоже приглашало, но из-за плотного графика у меня не получалось приехать. Но вот накануне у меня получилось, и я специально посетила первый матч "Галатасарая". Могу сказать, что по накалу страстей, по уровню шума и по эмоциям Турция вполне сопоставима с Южной Америкой. Мне сразу вспомнился матч "Боки Хуниорс", огромное количество людей на трибунах, которые гнали своих любимцев вперед. Я была рада, что команда сумела добиться победы. В принципе все закономерно, символ "Галатасарая" — лев, в цветах команды есть красный цвет, так что эта команда сама меня когда-то выбрала. У нас все взаимно", - цитирует Лопыреву "Для меня приглашение "Галатасарая" на первый домашний матч в сезоне — это не неожиданность. Еще с момента, когда я была в Стамбуле с официальным визитом перед ЧМ, я посетила матч "Галатасарая". Тогда после матча у меня за несколько часов появилось огромное количество фанатов из Турции, они каким-то образом связали с победой мое появление на игре своей любимой команды. Плюс после матча я немного пообщалась с голкипером "Галатасарая" Фернандо Муслерой, он тогда поддержал мою программу.У меня добрые и приятельские отношения с клубом, болельщики "Галатасарая" постоянно просили приехать на матч, руководство клуба тоже приглашало, но из-за плотного графика у меня не получалось приехать. Но вот накануне у меня получилось, и я специально посетила первый матч "Галатасарая". Могу сказать, что по накалу страстей, по уровню шума и по эмоциям Турция вполне сопоставима с Южной Америкой. Мне сразу вспомнился матч "Боки Хуниорс", огромное количество людей на трибунах, которые гнали своих любимцев вперед. Я была рада, что команда сумела добиться победы. В принципе все закономерно, символ "Галатасарая" — лев, в цветах команды есть красный цвет, так что эта команда сама меня когда-то выбрала. У нас все взаимно", - цитирует Лопыреву Sport24.ru