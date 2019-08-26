В матче 7-го тура чемпионата России "Урал" дома победил "Сочи" со счетом 3:1.
Чемпионат России
7 тур
Голы: Бикфалви, 16 (пен.), Панюков, 74, Димитров, 85 - Заболотный, 43
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Насыров, 90+1), Бавин (Ильин, 68), Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Панюков (Егорычев, 80).
Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Чистяков, Фидлер, Магомадов, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Ильин, Юсупов.
"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Юрганов (Мостовой, 37), Маргасов (Калугин, 82), Бурмистров (Карапетян, 76), Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Лагатор, Нобоа, Заболотный.
Запасные: Фролов, Заболотный, Калугин, Шакуро, Померко, Мостовой, Бахтияров, Карапетян.
Предупреждения: Набиуллин, 37, Ароян, 45+3, Димитров, 79
"Урал" дома обыграл "Сочи" со счетом 3:1
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