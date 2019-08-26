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Заболотный продолжает тащить «Сочи», но с «Уралом» этого мало

Легенда «Зенит» забил в РПЛ впервые за 470 дней, однако «Урал» одним голом не ограничился и уверенно выиграл спустя более чем месяц.
Фото: vk.com/fc_ue
Выводы от Парфёнова, да и Точилина тоже

«Урал» крайне странно провёл матч с «Крыльями Советов». Да, дома и в гостях это две разные команды, но тем удивительнее, что в Екатеринбурге «шмели» почти крупно (счёт 0:3 держался до компенсированного времени) уступили сопернику, который приехал к ним с четырьмя поражениями подряд.

Дмитрий Парфёнов и Григорий Иванов не могли позволить себе второй такой матч, так что состав «Урала» изрядно перетряхнули. В состав вернулся Меркулов, в центре защиты дисквалифицированного Емельянова сменил Поляков, а в группе атаки Бавин с Панюковым сменили Ильина и Погребняка.

Сочинцы предыдущий матч могли воспринимать со сдержанным оптимизмом: наконец забили, смотрелись не хуже «Оренбурга». Однако 3 изменения произошло в составе гостей: на две трети обновился центр защиты (Новосельцев травмировался, Калугину надо прийти в себя после автогола и замены), также Мостового сменил Бурмистров – это уже ставка на опыт.

«Урал» разрывает

Правда, все ставки Парфёнова сгорели под екатеринбургским дождём в первые же минуты. «Урал» мощнейшим образом пошёл вперёд и сразу сокрушил соперника, который будто задрожал, переехав от 28 градусов до 11. Хозяева собирали подборы, выигрывали единоборства, действовали размашисто и нагружали новый центр обороны сочинцев классными навесами.

На поле играла одна команда, а гол казался делом времени. Причём довольно скорого. Бавин принял скидку Панюкова и очень красиво упал после удара по нему со стороны Юрганова.


После забитого Эриком Бикфалви пенальти «Урал» попробовал добить соперника, настолько гости выглядели потерянными. Нобоа вообще не видел мяча, а у меня не было повода вспомнить, под каким номером играет Бурмистров – оба судорожно бегали в куче-мале, пытавшейся отбиться от очередного уральского наката.

VAR сработал безобразно. Но только по хронометражу

Григорий Иванов был единственным противником введения видеоповторов среди руководителей клубов. И будто назло ему во втором туре подряд матч «Урала» проходил с системой VAR! В эпизоде с пенальти к её работе возникли большие вопросы: прежде чем отправиться смотреть повтор, Карасёв 2 минуты ждал, что же ему скажут в наушники ассистенты. Глядя на такое, начинаешь понимать тех, кто ратует за динамику и дух игры.

Но всё-таки главное, что было принято справедливое решение: несмотря на картинность падения Бавина, Юрганов действительно сфолил. Думается, именно актёрская игра уральца и смутила Карасёва, не поставившего пенальти сразу.

А систему надо дорабатывать – пока не получается сделать всё идеально даже на двух матчах в туре.

Переворот игры от Точилина

Наставник «Сочи» наверняка находился в не меньшем шоке, чем его футболисты. К «Уралу» будто приехала впервые собравшаяся полулюбительская команда, только почему-то она наполовину состояла из игроков сборной России 2-летней давности и Кристиана Нобоа.

Точилин перед матчем хоть и говорил, что отправка в запас Калугина не связана с его автоголом, но тенденция замены за «косяк» прослеживается. Мостовой вышел именно вместо Юрганова, но важнее, что «Сочи» перешёл на 4-4-2.

В центр обороны к Лагатору перешёл Кудряшов, Набиуллин вернулся на родной левый фланг, Маргасов – на правый, а Бурмистров с Мостовым отвечали за фланги полузащиты.

Лишний игрок в средней линии помог южанам наладить контроль мяча и отодвинуть игру от ворот, провести пару перспективных атак, а больше и не понадобилось: Мостовой перевёл на Бурмистрова, тот разобрался с Меркуловым и прострелил, а Ароян помог Заболотному забить первый гол в чемпионате за 470 дней. Очевидно, подписчики ВГИКа сделают всё, чтобы этот шедевр был признан лучшим голом сезона.


«Урал» совершенно не адаптировался к новой тактике «Сочи» и слишком рано расслабился, поверив в победу над раскладным беспомощным даже не соперником.

Стихия Димитрова

Паники начала матча во втором тайме не повторилось, но «Сочи» снова перестал нормально играть в футбол и владеть мячом. «Урал» не создавал острейших моментов, однако всю игру вёл на чужой половине и владел инициативой.

Сегодняшний матч получился очень логичным: если у команды появляется небольшой перевес, она конвертирует его в гол. Хотя гола Панюкова сочинцы должны были избегать.

Все ведь знают, что Димитров – смещающийся в центр правый полузащитник с шикарной левой? Конечно, однако с разницей в 10 минут болгарину дважды дали сместиться в центр и сначала беспрепятственно навесить с левой на голову Панюкова (его Кудряшов с Лагатором тоже могли бы придержать, центрфорвард всё-таки).


А затем и забить самостоятельно. Привет Набиуллину и Цаллагову.


Как в этих эпизодах в частности, так и в общем «Сочи» разочаровал. Команда играла сообразно уровню своего состава минут 15, а в остальное время «Урал» был полноправным хозяином происходящего на поле и сделал важный шаг подальше от борцов за выживание. Сочинцам для этого неплохо было бы начать побеждать.

Чемпионат России

7 тур

"Урал" - "Сочи" - 3:1

Голы: Бикфалви, 16 (пен.), Панюков, 74, Димитров, 85 - Заболотный, 43


"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Насыров, 90+1), Бавин (Ильин, 68), Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Панюков (Егорычев, 80).

Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Чистяков, Фидлер, Магомадов, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Ильин, Юсупов.

"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Юрганов (Мостовой, 37), Маргасов (Калугин, 82), Бурмистров (Карапетян, 76), Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Лагатор, Нобоа, Заболотный.

Запасные: Фролов, Заболотный, Калугин, Шакуро, Померко, Мостовой, Бахтияров, Карапетян.

Предупреждения: Набиуллин, 37, Ароян, 45+3, Димитров, 79


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Теги: Урал Сочи Заболотный Точилин Димитров
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