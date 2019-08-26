Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что ФИФА планирует заменить боковых арбитров в футболе на роботов.
"Это абсурд. Потому что оффсайд — это не просто механическое действие. Вспомните вчерашний матч ЦСКА с "Ахматом". Игрок отдавал пас одному одноклубнику, а в положении вне игры находился другой. Компьютер такое не определит. Если мы хотим испортить футбол, то вместо судьи можно поставить робота.
Что касается VAR, тут речь идет о живых людях, о специалистах, которые анализируют игру. Неслучайно такая система применяется во многих видах спорта. Считаю, что это надуманная вещь, дань моде. Но не стоит забывать о том, что футбол — это творчество, которое таким образом может пострадать", — цитирует Колоскова "RT на русском".
Вячеслав Колосков раскритиковал идею ФИФА внедрить роботов вместо лайнсменов: это абсурд
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