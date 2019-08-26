Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал тот факт, что после семи туров РПЛ пять команд — "Краснодар", "Спартак", "Ростов", "Локомотив" и "Зенит" — набрали по 14 очков. ЦСКА и "Арсенал" отстают от них на один балл.
"Плотность в турнирной таблице — это отражение конкуренции, которая складывается на старте чемпионата. Это добавляет перца и привлекает внимание болельщиков. Как мы ожидали и предсказывали, чемпионат будет очень интересным, непредсказуемым во многих матчах. Нас ждет очень интересная борьба», — сказал Медведев.
Также руководитель петербуржцев высказал мнение о гостевом поражении сине-бело-голубых от "Уфы" (0:1).
"Первый фактор такого результата — это настрой "Уфы". Соперник играл очень организованно и самоотверженно на каждом участке поля, боролся за мяч и создавал угрозы. У "Зенита" прекрасно отыграл Лунев.
Второй фактор заключается в том, что на классе в нашем чемпионате никто ни у кого выиграть не может, несмотря на наличие ярких игроков в составе. Каждая игра для победы требует стопроцентной, а иногда и больше, отдачи. Нужно, чтобы огонь и сила были в каждом действии. На первой скорости даже хорошая машина плохо работает, надо переключать передачи и даже включать турбонаддув.
Не стал бы делать выводы о том, что у Дзюбы не получается игра. Давайте подождем следующих матчей. Артем отдается игре и является лидером команды", - цитирует Медведева ТАСС.
Александр Медведев: плотность в таблице РПЛ - отражение конкуренции. Это привлекает внимание болельщиков
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