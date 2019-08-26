Джованни Симеоне не хочет переезжать в Россию и отклонит второе предложение "Динамо"

Нападающий "Фиорентины" Джованни Симеоне с большой долей вероятности отклонит новое предложение от московского "Динамо".Ранее в СМИ сообщалось, что "Динамо" улучшило предложение для Симеоне, который недавно отклонил первый запрос клуба. При этом отмечалось, что "Фиорентина" уговаривает 24-летнего форварда принять предложение московского клуба.Близкий к окружению Симеоне источник сообщил, что аргентинский футболист хочет продолжить карьеру в топовых чемпионатах Европы и не намерен переезжать в Россию.Джованни Симеоне является сыном главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.