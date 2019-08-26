Нападающий "Урала" Андрей Панюков прокомментировал победу своей команды над "Сочи" (3:1) в матче РПЛ.
"Довольны результатом, выиграли наконец-то. Все старались, и бились сегодня. Показательная игра была: в борьбе, в желании, получалось очень много. Были отрезки в первом тайме, когда выпали немножко.
Были ли наиграны комбинации, как в моем голе? Там не было наиграно, у нас все профессионалы, все действуют по ситуации. И в этой ситуации все было как по нотам. Результат закономерен.
Сегодня взяли желанием, сегодня был бешеный настрой. Этим и взяли. Первые 35 минут "Сочи" за вторую половину не мог выйти, и после второго гола игра закончилась", - цитирует Панюкова Sport24.ru.
Андрей Панюков: в борьбе, в желании у "Урала" получалось очень много. Выиграли наконец-то
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