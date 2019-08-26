РФС подготовил развлекательную программу в день матча Россия - Казахстан в Калининграде

В понедельник, 9 сентября, на стадионе "Калининград" в Калининграде пройдет отборочный матч чемпионата Европы — 2020 между национальными сборными России и Казахстана. Начало встречи — в 20:45 по местному времени (21:45 мск).Российская команда под руководством Станислава Черчесова продолжает борьбу за путевку на Евро-2020, который в числе прочих примет Санкт-Петербург. Домашний матч в рамках квалификации Евро-2020 пройдет на арене "Калининград", которая по ходу ЧМ-2018 приняла четыре встречи группового этапа. Кроме того, прошлой осенью здесь состоялся матч Лиги наций УЕФА Россия — Швеция.Перед матчем болельщиков ждет насыщенная развлекательная программа на площади стадиона "Калининград". Зрители смогут побывать на концерте ST, попробовать казахскую национальную кухню, посетить зоны бесплатного барбершопа и аквагрима сборной, сыграть в футбол с легендами сборной России и многое другое. Начало развлекательной программы на стадионе — в 18:00.Кроме того, в преддверии матча город окунется в праздничную атмосферу: в торговых центрах пройдут автографсессии послов сборной России, будут организованы фан-зона и просмотр матча в кинотеатрах города.