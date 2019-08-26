Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что не видит спада в игре петербургского клуба после двух матчей подряд без побед и забитых мячей.
"Это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать над определенными вещами, потому что игра с "Уфой" действительно стала не первой, в которой мы не победили. Что касается конкретного вопроса о спаде, то я все рассматриваю сквозь призму игры, а не результата", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Сергей Семак: это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать над определенными вещами
Главные новости и лучшие материалы - в наших соцсетях: ВК, ОК, FB, Телеграм, Твиттер