Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал поражение своей команды в матче против "Урала" (3:1).
"В итоге "Урал" выиграл. Целостно, они были ближе к победе — реализовали свое преимущество, и забили три мяча. Когда перехватили, то смогли забить только один мяч. Что делать? Нужно как-то пережить это, и двигаться дальше. Следующая игра уже не за горами.
Что случилось после перерыва? Не нашли нужных слов, чтобы команда вышла с таким настроем, с которым она начала играть во второй половине первого тайма. Тут заслуга "Урала", ведь эта пауза, перерыв, пошел им на пользу", - цитирует Точилина Sport24.ru.
Александр Точилин: "Сочи" нужно как-то пережить это поражение, и двигаться дальше
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