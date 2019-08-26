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Сергей Семак: сейчас в РПЛ нет команды, которая резко выделяется на фоне остальных

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в 8-м туре Премьер-лиги и прокомментировал борьбу в турнирной таблице. После 7-го тура сразу пять команд набрали по 14 очков.

"С командами, которые проповедуют открытый футбол, нам наоборот легче, играть интереснее, возможностей больше. Сейчас надо работать над теми футбольными компонентами, в которых "Зениту" не хватает определенных вещей. В следующем матче моменты, думаю, будет создавать и та, и другая команда. Кто лучше их реализует, тот и победит. Для нас выиграть в принципиальной встрече со "Спартаком", конечно, очень важно. Но и в следующей — точно так же.

Я уже говорил, что сейчас нет команды, которая резко выделяется на фоне остальных. Что касается "Зенита", то построение той команды, которую хотелось бы видеть, еще идет. Будем двигаться вперед, исходя из наших возможностей на данный момент. Повторю и другой момент — защищать титул всегда сложнее. Так что борьба ожидается очень интересная", - цитирует Семака "Матч ТВ".


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Теги: Семак Зенит
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