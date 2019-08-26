Олег Кононов - в раздевалке о победе над "Крыльями": это закономерность, её надо делать ещё крепче

"Спартак" после победы в матче седьмого тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:1) опубликовал на своём YouTube послематчевую речь главного тренера Олега Кононова в раздевалке.

"Характер, молодцы. Это не первая игра, это закономерность. Эту закономерность надо делать ещё крепче и не давать шансов сопернику", — сказал Кононов в раздевалке, после чего футболисты и тренерский штаб поаплодировали друг другу за проведённый матч.



