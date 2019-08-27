27-летний испанец договорился с московской командой об аренде. Гомес находится в ожидании результата переговоров между ЦСКА и "Севильей". У клубов существуют разногласия в финансовом аспекте данного перехода.
В прошедшем сезоне Гомес провел 48 матчей, в которых отметился одной жёлтой карточкой. Его контракт с "Севильей" действует до 30 июня 2022 года.
"Спорт-экспресс"
ЦСКА может взять в аренду защитника "Севильи" Серхи Гомеса
Защитник "Севильи" Серхи Гомес близок к переходу в ЦСКА.
фото: официальный сайт "Севильи"
Главные новости и лучшие материалы - в наших соцсетях: ВК, ОК, FB, Телеграм, Твиттер