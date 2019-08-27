Вратарь "Спартака" Александр Селихов может уйти в аренду в "Крылья Советов"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов может покинуть клуб и уйти в аренду.

фото: официальный сайт ФК "Спартак"

Наиболее вероятен трансфер в "Крылья Советов". Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2019/20. 25-летний Селихов рассчитывает получить регулярную игровую практику, а потому намерен на время покинуть красно-белых. Также в игроке заинтересован «Урал», но у екатеринбуржцев ниже финансовые возможности.В случае ухода футболиста москвичи возьмут на себя основные выплаты по его зарплате, порядка 70 процентов — она составляет около 1,3 миллиона евро в год. Из-за близости возможной сделки Селихов по решению тренерского штаба «Спартака» не летал с командой на воскресный матч 7-го тура РПЛ в Самару (2:1).