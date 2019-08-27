Юрий Сёмин: за Алексеем Миранчуком следит "Барселона"? О нереальных вещах я бы не хотел говорить

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал информацию об интересе европейских топ-клубов к игрокам "железнодорожников" Алексею и Антону Миранчуку.

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На мой взгляд, и с учетом интересов национальной команды, на сегодня Миранчуки должны выступать здесь, в "Локомотиве", и радовать наших болельщиков. Вы же видите, какой прекрасный чемпионат у нас стал, какое в нем напряжение. Российская премьер-лига развивается, футбол становится лучше, заполняются новые стадионы, построенные к чемпионату мира. Звезды должны радовать нас здесь.



Информация, что за Алексеем Миранчуком следит "Барселона"? За братьями все следят — и это просто замечательно. Но о нереальных вещах я бы не хотел говорить, сейчас у нас есть своя реальность. Пусть Миранчук сначала с "Ростовом" играет на высоком уровне", - приводит слова Сёмина "Никакой сложности в этом не вижу. Реальность сама все решит: станут европейские топ-клубы интересоваться, значит, Алексей и Антон уйдут. А если обычные команды захотят их подписать, не вижу для ребят совершенно никакого смысла в переходах. Мы видели много отъездов российских игроков в Европу, я не буду называть фамилии. Что, трансфер в средний европейский клуб повысил их значимость?На мой взгляд, и с учетом интересов национальной команды, на сегодня Миранчуки должны выступать здесь, в "Локомотиве", и радовать наших болельщиков. Вы же видите, какой прекрасный чемпионат у нас стал, какое в нем напряжение. Российская премьер-лига развивается, футбол становится лучше, заполняются новые стадионы, построенные к чемпионату мира. Звезды должны радовать нас здесь.Информация, что за Алексеем Миранчуком следит "Барселона"? За братьями все следят — и это просто замечательно. Но о нереальных вещах я бы не хотел говорить, сейчас у нас есть своя реальность. Пусть Миранчук сначала с "Ростовом" играет на высоком уровне", - приводит слова Сёмина "Спорт-экспресс"