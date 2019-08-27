"Возможно, "Урал" сначала не понял, на какую схему мы перешли в первом тайме. Мы прямо поднадавили. Но потом в перерыве, видимо, они внесли какие-то коррективы, и во втором тайме они стали играть лучше, чем мы. Результат закономерный. Соперник лучше играл, чем мы. Больше давили, лучше контролировали мяч.
В матче с "Рубином" отступать некуда, нужно побеждать. Радует, что начали забивать. Если мы выиграем, будет хорошее настроение, поймем, что мы можем побеждать", — цитирует Мостового официальный сайт сочинского клуба.
Андрей Мостовой: "Сочи" некуда отступать в матче с "Рубином", нужно побеждать
Полузащитник "Сочи" Андрей Мостовой прокомментировал итог матча 7-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:3).
Главные новости и лучшие материалы - в наших соцсетях: ВК, ОК, FB, Телеграм, Твиттер