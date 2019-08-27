Об этом сообщает издание Primocanale. Российский клуб готов предложить 24-летнему форварду более выгодный контракт.
Джованни Симеоне является сыном главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.
Ранее стало известно, что нападающий дважды отклонил предложение московского "Динамо".
"Спартак" намерен приобрести Джованни Симеоне
Московский "Спартак" хочет укрепить состав нападающим "Фиорентины" Джованни Симеоне.
фото: официальный сайт "Фиорентины"
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