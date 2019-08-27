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Юрий Сёмин рассказал, кого считает самым талантливым вратарём России

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высоко оценил уровень игры вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова.
фото: Sportbox
"Ляп Сафонова в самом начале матча "Краснодар" – "Локомотив"? А я всегда говорю: по воротам надо бить. Когда есть удары, тогда у вратаря появляются сложности. Но там же случился небольшой рикошет от игрока "Краснодара". Мяч чуть-чуть поменял направление. Может быть, Сафонов в этот момент не перестроился или не так среагировал. А вообще Матвей - самый талантливый голкипер, который сегодня есть в России", - отметил Сёмин.

"Спорт-экспресс"


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Теги: Семин Локомотив Сафонов
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