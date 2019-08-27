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"Спартак" решил не отпускать в аренду Александра Селихова

Красно-белые сохранят вратарскую бригаду в нынешнем виде.
Фото: "Спорт-Экспресс"
В "Спартаке" на сегодняшний день приняли решение не отпускать в аренду вратаря Александра Селихова, несмотря на то, что обсуждения и консультации на эту тему активно шли все последние дни и достигли пика вечером в понедельник.

Причиной возможного ухода Селихова стало сильное желание самого голкипера получать стабильную игровую практику. Интерес к голкиперу проявляли "Крылья Советов" и "Урал" — эти клубы не могли потянуть зарплату Селихова (1,3 миллиона евро), но "Спартак" в случае аренды продолжал бы платить порядка 70 процентов суммы.

Тем не менее, в "Спартаке" решили не отпускать Селихова из-за опасений, связанных с составом вратарской бригады.

"Спорт-Экспресс"


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Теги: Спартак Урал Крылья Советов Селихов
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