"Локомотив" будет целиком выплачивать зарплату Жоау Мариу на время аренды

Московский "Локомотив" полностью возьмёт на себя расходы на выплату заработной платы полузащитнику "Интера" Жоау Мариу.

Фото: Sky Sport Italia

Официально о переходе португальского футболиста из миланской команды в московский клуб может быть объявлено уже сегодня, 27 августа. Российский клуб может арендовать футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за € 18 млн.