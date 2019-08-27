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"Локомотив" будет целиком выплачивать зарплату Жоау Мариу на время аренды

Московский "Локомотив" полностью возьмёт на себя расходы на выплату заработной платы полузащитнику "Интера" Жоау Мариу.
Фото: Sky Sport Italia
Официально о переходе португальского футболиста из миланской команды в московский клуб может быть объявлено уже сегодня, 27 августа. Российский клуб может арендовать футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за € 18 млн.

"Чемпионат"


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Теги: Интер Локомотив Мариу
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