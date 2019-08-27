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Станислав Черчесов: сборной нужны игроки, которые будут наиболее эффективны с Шотландией и Казахстаном

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящие два матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
Фото: ТАСС
"Шотландия и Казахстан — две абсолютно разные команды, поэтому нам нужны футболисты, которые будут наиболее эффективны против этих конкретных соперников. Мы собираем команду, которая будет играть с Шотландией и Казахстаном, а не с кем-то другим. Нас ждут ответственные матчи, в которых нам нужно добиться результата", — написал Черчесов в Инстаграме.


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Теги: Черчесов Сборная России
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